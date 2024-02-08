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Байден різко відреагував на блокування в Сенаті законопроєкту з допомогою Україні

Ольга Глущенко Четвер, 8 лютого 2024, 00:58
Байден різко відреагував на блокування в Сенаті законопроєкту з допомогою Україні
Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців у Конгресі після того, як Республіканська партія в Сенаті заблокувала двопартійну угоду щодо кордону і пакета зовнішньої допомоги, зокрема й Україні.

Джерело: Байден, цитує CNN

Деталі: Байден сказав, що "ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз" на Капітолійському пагорбі, і звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа, в тому, що він дзвонив і "погрожував" законодавцям "відплатою", якщо вони підтримають пакет, який також включає більше американського фінансування для України та Ізраїлю.

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Байден заявив, що республіканці зробили це, "тому що їм дзвонить Дональд Трамп і погрожує".

Що передувало: У Сенаті США не набралось достатньо голосів для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Теми: БайденСШАдопомога Україні
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