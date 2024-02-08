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Мер Миколаєва: "Знаємо, де є прильоти"

Ольга Глущенко Четвер, 8 лютого 2024, 01:30
Мер Миколаєва: Знаємо, де є прильоти
наслідки атаки на Миколаїв у квітні 2023 року, ілюстративне фото з Telegram Назарова

У ніч на 8 лютого міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що "є прильоти" в місті.

Джерело: Сєнкевич у Телеграм

Дослівно: "Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки – зранку! До відбою будьте подалі від вікон".

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Оновлено: Пізніше Сєнкевич повідомив, що "є займання у приватному секторі. Служби відпрацьовують".

Що передувало: Російські війська увечері 7 лютого запустили ударні БпЛА, про загрозу повідомляли унизці регіонів України. 

Теми: Миколаївбезпілотники
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