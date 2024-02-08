Мер Миколаєва: "Знаємо, де є прильоти"
Четвер, 8 лютого 2024, 01:30
У ніч на 8 лютого міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що "є прильоти" в місті.
Джерело: Сєнкевич у Телеграм
Дослівно: "Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки – зранку! До відбою будьте подалі від вікон".
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Оновлено: Пізніше Сєнкевич повідомив, що "є займання у приватному секторі. Служби відпрацьовують".
Що передувало: Російські війська увечері 7 лютого запустили ударні БпЛА, про загрозу повідомляли унизці регіонів України.