США ліквідували командира "Хезболли" в Іраку, відповідального за атаки на американські бази

За повідомленням Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), у результаті їхнього удару в середу в Багдаді було вбито командира "Катаїб Хезболла", відповідального за напади на американські війська.

Джерело: CENTCOM, CNN

Деталі: Як повідомляється, сили Центрального командування США в середу ввечері завдали одностороннього удару по Іраку у відповідь на напади на американських військовослужбовців, в результаті якого було вбито командира "Катаїб Хезболла", відповідального за безпосереднє планування та участь у нападах на американські війська в регіоні.

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Дослівно CENTCOM: "Наразі немає жодних ознак супутньої шкоди або жертв серед цивільного населення.

Сполучені Штати продовжуватимуть вживати необхідних заходів для захисту нашого народу. Ми без вагань притягнемо до відповідальності всіх, хто загрожує безпеці наших сил".

Деталі: CNN пише, що, за словами трьох американських чиновників, мішенню удару в Багдаді в середу був Вісам Мохаммед Сабер ас-Саеді. "Катаїб Хезболла"опублікувала заяву, в якій висловила жалобу за ас-Саеді, заявивши, що його смерть "закликає нас залишатися непохитними в джихадистському підході".

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Місцева поліція повідомила, що в результаті удару був уражений позашляховик в Аль-Машталі, у шиїтському районі на сході Багдада.

Удар був завданий у той час, коли США планували атаки у відповідь проти підтримуваних Іраном бойовиків, які минулого місяця здійснили напад за допомогою безпілотника на американську заставу в Йорданії, в результаті якої загинули троє американських солдатів.

США поклали відповідальність за цю атаку на парасолькову групу підтримуваних Іраном бойовиків під назвою "Ісламський опір в Іраку". Американський чиновник заявив, що цей удар був частиною відповіді, санкціонованої президентом Джо Байденом минулого тижня у відповідь на напад у Йорданії.

Американський чиновник повідомив CNN, що Ірак не був заздалегідь повідомлений про удар в середу з міркувань оперативної безпеки, але він підкреслив, що США чітко дали зрозуміти в розмовах з Іраком, що вони дадуть відповідь на атаку безпілотника в "час і в місці за власним вибором".

Об'єднане оперативне командування Іраку заявило, що розглядає цей удар як "нову агресію з боку США". Речник Тахсін аль-Хафаджі додав, що цей крок спрямований на "підрив усіх домовленостей" між Іраком і США.

Видання також додає, що представник адміністрації Байдена повідомив, що удар по командиру "Катаїб Хезболла" не є завершенням серії акцій відплати, і найближчими днями буде здійснено ще більше ударів у відповідь.

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