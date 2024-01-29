Глава Пентагону обіцяє відповідь на удар по американській базі в Йорданії

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи удар по американській базі в Йорданії із загибеллю трьох військових, підкреслив, що ця атака не залишиться без відповіді.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Остіна, яку поширила пресслужба американського оборонного відомства

Пряма мова: "Я обурений і глибоко засмучений загибеллю трьох наших американських військовослужбовців і пораненням інших військових під час нападу минулої ночі на сили США і коаліції, які були розгорнуті на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону для роботи над остаточною поразкою ІДІЛ".

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Деталі: Він підкреслив, що відповідальність за цю та інші атаки на сили США на Близькому Сході несуть підтримувані Іраном угруповання.

Пряма мова: "І ми відповімо на них в той час і в тому місці, які оберемо самі. Президент і я не потерпимо нападів на американські війська, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту Сполучених Штатів, наших військ і наших інтересів".

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