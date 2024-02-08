Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОВА повідомили про наслідки нічної атаки на Одесу

Ольга Глущенко Четвер, 8 лютого 2024, 03:10
В ОВА повідомили про наслідки нічної атаки на Одесу
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено недобудовану багатоповерхівку і будівлю навчального закладу.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління.

Реклама:

Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано".

Деталі: Кіпер додав, що обійшлося без загиблих та постраждалих.

Теми: Одесабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Одеса
В Одесі та Чорноморську працювала ППО – ЗМІ
Позичив у мами 200 тисяч доларів: з’явилася декларація Труханова
Дві хвилі атак дронами: основний удар припав на Одесу, там 6 поранених
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: