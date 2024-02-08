В ОВА повідомили про наслідки нічної атаки на Одесу

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено недобудовану багатоповерхівку і будівлю навчального закладу.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління.

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Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано".

Деталі: Кіпер додав, що обійшлося без загиблих та постраждалих.