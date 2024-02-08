В ОВА повідомили про наслідки нічної атаки на Одесу
Четвер, 8 лютого 2024, 03:10
Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено недобудовану багатоповерхівку і будівлю навчального закладу.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління.
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Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу – пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано".
Деталі: Кіпер додав, що обійшлося без загиблих та постраждалих.