Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні без міграційної реформи – Маркарова

Сенат США у четвер о 19:00 за Києвом повторно розгляне "чистий" законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без міграційної реформи.

Джерело: посол України у США Оксана Маркарова, The New York Times

Деталі: За словами Маркарової, великий пакет (Україна/Ізраїль/Тайвань/Міграційна реформа) очікувано не підтримано через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

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Пряма мова: "Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні ( 60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню".

Деталі: Маркарова поянила, що Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення по голосуванню, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті "чистого" законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього потрібно буде 60 голосів.

Пряма мова: "Вечірнє засідання (Сенату США – ред.) закрито, лідер більшості Шуммер повідомив, що має намір винести на голосування питання щодо припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону, о 12 годині дня за Вашингтоном 8 лютого ц. р.".

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Доповнено: Як зазначає NYT, у середу Сенат "застряг" у голосуванні щодо законопроєкту про надання десятків мільярдів доларів Україні та Ізраїлю після того, як республіканці заблокували компромісний варіант, який передбачав надання допомоги у поєднанні із "суворими заходами з охорони кордонів", і оголосили перерву, так і не просунувшись у розгляді пакету витрат на національну безпеку.

Демократ Чак Шумер сподівався на швидке голосування в середу за те, що він назвав своїм "планом Б" для відновлення пакету допомоги після провалу угоди щодо кордону.

Але до вечора середи робота зайшла в глухий кут, оскільки республіканці в Сенаті не поспішали з голосуванням.

Дослівно NYT: "Цей план, розроблений протягом чотирьох місяців кропітких двопартійних переговорів, втратив підтримку республіканців після того, як Трамп рішуче виступив проти нього.

Він провалився при голосуванні 50 на 49, не дотягнувши до 60 голосів, необхідних для просування, оскільки всі республіканці, окрім чотирьох, проголосували за його відхилення".

Деталі: Після 19:00 Шумер заявив, що Сенат йде на перерву, аби "дати нашим колегам-республіканцям ніч, щоб розібратися в собі".

Члени обох партій, які відстоювали цей пакет, попередили, що доля Східної Європи висітиме на волосині, а також репутація Америки на світовій арені, якщо Конгрес не зможе просунутися вперед.

Що передувало: У Сенаті США не набралось достатньо голосів для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.