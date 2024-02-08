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Посол Британії в НАТО: Україні слід знизити очікування щодо саміту Альянсу у Вашингтоні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 12:06
Посол Британії в НАТО: Україні слід знизити очікування щодо саміту Альянсу у Вашингтоні
ПРАПОР НАТО. ФОТО GETTY IMAGES

Україні не варто очікувати значного прогресу щодо її заявки на членство в НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні.

Джерело: посол Великої Британії в НАТО Девід Кворрі, "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Деталі: Члени Альянсу зберуться в столиці США 9-11 липня, і хоча питання членства України в НАТО, ймовірно, буде обговорюватися, Кворрі сказав, що Києву слід зменшити свої очікування.

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"Я не очікую великого стрибка вперед у цьому питанні, головним чином через ймовірну ситуацію на місцях", – сказав посол.

Водночас, за словами Кворрі, Британія "абсолютно переконана, що законне місце України – в НАТО".

"Це питання коли, а не якщо, і наша робота тут полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну в міру того, як вона наближається до Альянсу", – сказав він.

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Союзники по НАТО вже давно висловили свою підтримку заявці України на членство в Альянсі, але досі не змогли запропонувати чітких термінів для вступу.

Кворрі також висловив сподівання, що допомога США Україні буде затверджена "якомога швидше".

"Ми дуже сподіваємося на швидкий прогрес щодо цього пакету. Це буде дуже важливо як з точки зору змісту, так і з точки зору політичного сигналу, який він надішле про незмінну прихильність Заходу до України, щоб довести цю справу до кінця", – заявив він.

Що передувало: 

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що очікує отримати від Вашингтонського саміту НАТО оборонні й політичні рішення.
  • На саміті у Вільнюсі у липні Альянс – через опір лідерів США та Німеччини – відмовився надати Україні запрошення до членства. Саміт також постановив, що для отримання запрошення Україна має виконати вимоги Річної національної програми (РНП).
  • Але наприкінці листопада на засіданні Ради України-НАТО Україна представила адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу. Саме на її основі члени НАТО будуть оцінювати прогрес Києва щодо вступу.

Більше читайте тут: До НАТО без Угорщини: головне про план реформ України, узгоджений з Альянсом.

Теми: Велика БританіяНАТОдипломатичні відносиниСША
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