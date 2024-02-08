Російський ударний "Алігатор" знищили на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку бійці сухопутних військ уразили з ПЗРК російський ударний вертоліт Ка-52.

Джерело: командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: Повідомляється, що 7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

Реклама:

Командувач додає, що ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.

Що передувало: В ранковому зведенні Генштабу про втрати ворога за 7 лютого значився знищений Силами оборони України вертоліт.