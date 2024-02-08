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Російський ударний "Алігатор" знищили на Авдіївському напрямку

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 лютого 2024, 12:17
Російський ударний Алігатор знищили на Авдіївському напрямку
Ка-52 ілюстративне фото з Вікіпедії

На Авдіївському напрямку бійці сухопутних військ уразили з ПЗРК російський ударний вертоліт Ка-52.

Джерело: командувач ОСУВ  "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: Повідомляється, що 7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

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Командувач додає, що ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.

Що передувало: В ранковому зведенні Генштабу про втрати ворога за 7 лютого значився знищений Силами оборони України вертоліт.

Теми: війна
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