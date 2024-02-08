Щонайменше 8 тисяч людей загинули за рік війни в Маріуполі – Human Rights Watch

У період з березня 2022 року до лютого 2023 року в Маріуполі було поховано понад 10 000 людей. З них щонайменше 8 тисяч загинули через російську агресію.

Джерело: звіт Human Rights Watch, цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Незважаючи на труднощі розслідування воєнних злочинів на територіях, які стали недоступними через російську окупацію, ми та наші партнери витратили майже два роки, щоб розкрити правду про жахливі злочини, скоєні російськими військами в Маріуполі. Це розслідування спрямоване на те, щоб ці злочини ніколи не були забуті, а винні постали перед правосуддям", – сказав Роман Авраменко, виконавчий директор Truth Hounds.

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Деталі: Звіт ґрунтується на 240 інтерв’ю з переважно переселенцями з Маріуполя, які провела HRW та українська правозахисна організація Truth Hounds. Також розслідувачі проаналізували понад 850 фото- та відеоматеріалів, документів і десятків супутникових знімків, зроблених HRW і SITU Research.

При цьому правозахисники наголошують, що загальна кількість загиблих може бути значно вищою. Оскільки частина могил може містити кілька тіл, а рештки інших, найімовірніше, були поховані під завалами. Деякі з них можуть залишатися в імпровізованих похованнях.

Дослідники задокументували 14 атак, внаслідок яких було пошкоджено або зруйновано 18 будівель, загинули та були поранені цивільні люди. Йдеться про обстріли двох лікарень, міського драматичного театру, продовольчого складу, пункту розподілу допомоги, супермаркету та житлових будинків, що слугували притулками для мирних жителів.

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Human Rights Watch не знайшла жодних доказів присутності українських військових у цих об’єктах обстрілу або поблизу них, або ж виявили лише незначну військову присутність, що робить ці обстріли незаконними.

У доповіді ідентифіковані 17 підрозділів російських та афілійованих з Росією сил, які діяли в Маріуполі в березні та квітні 2022 року.

Також HRW зауважує, що з моменту окупації міста російська влада будує нові багатоповерхові житлові будинки. Окупаційна влада розчищає завали та знищує речові докази злочинів.