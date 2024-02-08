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Омбудсмен звернеться до ООН та Червоного Хреста через "суд" над українськими полоненими

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 лютого 2024, 13:01
Омбудсмен звернеться до ООН та Червоного Хреста через суд над українськими полоненими
"Засуджені" українські військові. Фото: Генеральна прокуратура РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно звернеться до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через влаштований донецькими бойовиками "суд" над полоненими українськими бійцями.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Вчергове так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засуджує наших громадян. Цього разу 33 українських військових отримали терміни від 27 до 29 років ув'язнення. Їх звинуватили в обстрілах житлових будинків так званої "республіки".

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Цинічне рішення неіснуючого "Верховного суду ДНР" у день, коли внаслідок російської ракетної атаки по житлових будинках міст України гинуть мирні українці.

…Ухвалені так званим "судом" квазіутворення "ДНР" вироки є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території.

Я, як Омбудсман України, звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ задля фіксації порушень норм міжнародного гуманітарного права.

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Вкотре зауважу, оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями, і є незаконними. Такий "суд" — це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії".

Деталі: Лубінець закликав світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських бійців.

Теми: омбудсменполоненіДонецька область
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