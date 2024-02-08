Сутички у Космачі через вкид про ТЦК: поліція каже, що посилить несення служби

Поліцейські Івано-Франківської області нестимуть посилений варіант служби у громадах області через конфлікт у селі Космач, внаслідок якого поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Джерело: начальник сектору комунікації Головного управління НПУ в Івано-Франківській області Андрій Яцків в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Поліція буде нести посилений варіант служби на таких ділянках, де це можливо, у таких громадах, і буде працювати з людьми, і також із громадами, щоб не допускати у подальшому таких випадків…

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Це було стихійне зібрання людей, які перекрили цю ділянку дороги і не пропускали людей, і перевіряли, за їхніми словами, пасажирів і водіїв, які могли мати відношення до ТЦК чи інших структур. До поліції заявок не надходило".

Деталі: За словами Яцківа, поліцейські встановили, що всі учасники зібрання, які перекривали дорогу – місцеві жителі. Слідчі поліції зараз допитують людей, які блокували проїзд. Далі будуть ухвалювати рішення, кого притягати до відповідальності.

Правоохоронець назвав перекриття дороги натовпом жінок стихійним зібранням, до поліції заявок на проведення таких заходів не надходило.

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Стан постраждалих, за даними поліції, не змінився. Там підтверджують, що лікарі діагностували у дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

Що передувало: 6 лютого 2024 року у мережі з’явилося відео, на якому видно, як натовп людей оточив автомобіль у селі Космач Івано-Франківської області. Одна з жінок, які перекрили дорогу, тримала у руках биту, інші нападниці шарпали водійку, витягували ключі з авто, запідозривши в роботі на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. У цей час у машині перебувала ще одна жінка та шестирічна дитина водійки.

У результаті перекриття дороги натовпом з приблизно 100 людей у Космачі Косівського району Івано-Франківської області постраждали дві жінки і 6-річна дівчинка.

За даними місцевої влади стихійне зібрання виникло через фейкове повідомлення про нібито наближення кількох автомобілів зі співробітниками ТЦК та СП, які "їдуть забирати чоловіків".