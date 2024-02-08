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Путіну намалювали "опонентів" на виборах. Єдиного, хто проти війни, – відкинули

Альона Мазуренко Четвер, 8 лютого 2024, 13:13
Путіну намалювали опонентів на виборах. Єдиного, хто проти війни, – відкинули
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО ТАСС

Центральна виборча комісія Росії зареєструвала ще трьох кандидатів на майбутніх виборах президента Росії, крім чинного диктатора Володимира Путіна. Не зареєстрували єдиного кандидата, який виступав проти війни з Україною – Бориса Надєждіна. 

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости", Meduza

Дослівно: "За підсумками сьогоднішнього засідання ЦВК стало зрозуміло, що в бюлетенях на виборах президента буде 4 кандидати".

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Деталі: На засіданні 8 лютого ЦВК РФ офіційно оголосила про допуск до виборів Миколи Харитонова (КПРФ), Леоніда Слуцького (ЛДПР) і Владислава Даванкова ("Нові люди"). Їм вручили посвідчення кандидатів.

Четвертим кандидатом став - російський диктатор Володимир Путін, який "править" Росією з 1999 року (4 роки як глава уряду і 20 – як президент РФ). 

Голова російської комісії Елла Памфілова повідомила, що в реєстрації відмовили Борису Надєждіну. Офіційною причиною в РФ назвали "відсоток забракованих підписів вищий за допустимі 5%".

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Водночас джерела російських ЗМІ стверджують, що у Кремлі побоювалися, що він набере більше 10% (і обійде кандидатів від парламентських партій).

Надєждін був єдиним серед кандидатів, хто відкрито виступає проти війни з Україною.

За словами джерел, в політичному блоці адміністрації Путіна, жодних шансів на реєстрацію в антивоєнного кандидата не було - а його популярність стала "неприємним сюрпризом" для Кремля.

Співрозмовник, близький до Кремля, розповів, що за час кампанії Надєждін "перетворився з нішевої історії на масову" - а в Кремлі недооцінили кількість росіян, здатних на "активне висловлювання" проти війни.

У реєстрації в РФ відмовили також лідеру "Комуністів Росії" Сергію Малинковичу.

Також в реєстрації відмовили б'юті-блогерці Раді Русских, яка здала в ЦВК РФ 476 підписів на свою підтримку замість необхідних для самовисуванця 300 тисяч.

Нагадаємо: 

  • 29 січня Центрвиборчком Росії зареєстрував чинного президента Росії Володимира Путіна кандидатом на "президентських виборах" у березні поточного року.
  • Вибори в Росії заплановані на березень 2024 року.

Теми: ПутінвибориРосіяпрезидент
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