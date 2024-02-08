Путіну намалювали "опонентів" на виборах. Єдиного, хто проти війни, – відкинули

Центральна виборча комісія Росії зареєструвала ще трьох кандидатів на майбутніх виборах президента Росії, крім чинного диктатора Володимира Путіна. Не зареєстрували єдиного кандидата, який виступав проти війни з Україною – Бориса Надєждіна.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости", Meduza

Дослівно: "За підсумками сьогоднішнього засідання ЦВК стало зрозуміло, що в бюлетенях на виборах президента буде 4 кандидати".

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Деталі: На засіданні 8 лютого ЦВК РФ офіційно оголосила про допуск до виборів Миколи Харитонова (КПРФ), Леоніда Слуцького (ЛДПР) і Владислава Даванкова ("Нові люди"). Їм вручили посвідчення кандидатів.

Четвертим кандидатом став - російський диктатор Володимир Путін, який "править" Росією з 1999 року (4 роки як глава уряду і 20 – як президент РФ).

Голова російської комісії Елла Памфілова повідомила, що в реєстрації відмовили Борису Надєждіну. Офіційною причиною в РФ назвали "відсоток забракованих підписів вищий за допустимі 5%".

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Водночас джерела російських ЗМІ стверджують, що у Кремлі побоювалися, що він набере більше 10% (і обійде кандидатів від парламентських партій).

Надєждін був єдиним серед кандидатів, хто відкрито виступає проти війни з Україною.

За словами джерел, в політичному блоці адміністрації Путіна, жодних шансів на реєстрацію в антивоєнного кандидата не було - а його популярність стала "неприємним сюрпризом" для Кремля.

Співрозмовник, близький до Кремля, розповів, що за час кампанії Надєждін "перетворився з нішевої історії на масову" - а в Кремлі недооцінили кількість росіян, здатних на "активне висловлювання" проти війни.

У реєстрації в РФ відмовили також лідеру "Комуністів Росії" Сергію Малинковичу.

Також в реєстрації відмовили б'юті-блогерці Раді Русских, яка здала в ЦВК РФ 476 підписів на свою підтримку замість необхідних для самовисуванця 300 тисяч.

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