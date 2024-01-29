Путіна зареєстрували на перевибори

Центрвиборчком Росії зареєстрував чинного президента Росії Володимира Путіна кандидатом на "президентських виборах" у березні поточного року.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на постанову ЦВК, російський РБК

Деталі: Путіна зареєстрували в якості самовисуванця.

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Він став четвертим зареєстрованим кандидатом. Раніше ЦВК зареєструвала на вибори Путіна голову партії ЛДПР Леоніда Слуцького, віце-спікера Держдуми, члена партії "Нові люди" Владислава Даванкова, а також депутата Держдуми Миколу Харитонова (фракція КПРФ).

До списку довірених осіб Путіна співаки Олег Газманов, Лариса Доліна, Надія Бабкіна Ярослав Дронов (Шаман), актори Сергій Безруков, Іван Охлобистін, режисер Микита Михалков, Карен Шахназаров та інші.

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