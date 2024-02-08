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Повітрофлотський у Києві перейменували на проспект Повітряних сил

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 лютого 2024, 13:32
Повітрофлотський у Києві перейменували на проспект Повітряних сил
ілюстративне фото Повітряних сил

Київрада ухвалила рішення перейменувати Повітрофлотський проспект у столиці на проспект Повітряних сил.

Джерело: трансляція засідання Київради

Деталі: "За" проголосували 88 депутатів.

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Ставлячи питання на голосування секретар Київради Володимир Бондаренко зазначив, що йдеться про перейменування проспекту в Солом'янському та Шевченківському районах Києва.

На початку засідання Київради мер Києва Віталій Кличко звернувся до депутатів підтримати таке рішення.  

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Пряма мова: "За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно. Тому вважаю, що час вже поставити крапку. І пропоную нарешті ухвалити це питання. Повітряні сили щодня і щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста та села. І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність".

Чому це важливо: Довший час щодо перейменування Повітрофлоського проспекту точилися суперечки.

За перейменування Повітрофлотського на проспект Європейського союзу у Київраді виступала "Євросолідарність". Згодом партія провела рекламну кампанію, аби вплинути на голосування у "Київ Цифровий".

Однак кияни, Генштаб, командування Повітряних сил ЗСУ підтримали перейменування на честь охоронців українського неба.

Пізніше в "ЄС" виступили з ідеєю розділити проспект на дві частини і перейменувати одну на проспект Європейського союзу, а другу – Повітряних сил.

Ідею розкритикував головком Валерій Залужний а також кияни, які підтримали петицію із закликом до депутатів – не розділяти проспект.

Теми: дерусифікаціяКиїв
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