Головним претендентом на заміну Залужному є Сирський – джерела

Найімовірніша кандидатура на заміну Валерію Залужному на посаді головнокомандувача Збройних сил України – командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в оточенні президента

Деталі: Крім Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ Володимир Зеленський та його найближче оточення раніше розглядали також кандидатуру керівника ГУР Кирила Буданова.

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