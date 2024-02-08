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Головним претендентом на заміну Залужному є Сирський – джерела

Роман Кравець, Валентина РоманенкоЧетвер, 8 лютого 2024, 18:34
Головним претендентом на заміну Залужному є Сирський – джерела
Олександр Сирський. фото ОП

Найімовірніша кандидатура на заміну Валерію Залужному на посаді головнокомандувача Збройних сил України – командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в оточенні президента

Деталі: Крім Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ Володимир Зеленський та його найближче оточення раніше розглядали також кандидатуру керівника ГУР Кирила Буданова.

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Теми: ЗалужнийЗеленськийСирський
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