Головним претендентом на заміну Залужному є Сирський – джерела
Четвер, 8 лютого 2024, 18:34
Найімовірніша кандидатура на заміну Валерію Залужному на посаді головнокомандувача Збройних сил України – командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в оточенні президента
Деталі: Крім Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ Володимир Зеленський та його найближче оточення раніше розглядали також кандидатуру керівника ГУР Кирила Буданова.
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