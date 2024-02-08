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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Олександр Шумілін, Ольга КириленкоЧетвер, 8 лютого 2024, 18:39
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Я  призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.

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Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці.

Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим (екскомбриг 36-ї бригади), Михайлом Драпатим (екскомбриг 58 бригади), Ігорем Скибюком (екскомбриг 80-ї бригади) та полковниками Павлом Палісою (комбриг 93 бригади) і Вадимом Сухаревським (комбриг 59 бригади).

Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції".

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Деталі: Станом на 18:45 на сайті президента немає указів про звільнення Валерія Залужного і призначення Сирського. Також Зеленський розповів, що у четвер говорив із генералами Євгеном Мойсюком та Михайлом Забродським.

Президент також подякував генералу Валерію Залужному "за два роки захисту".

"Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду", - написав він.

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Що цьому передувало:

Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.

Теми: СирськийЗеленськийЗалужнийЗбройні сили
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