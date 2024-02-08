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Зеленський і Залужний повідомили про зустріч: говорили про оновлене керівництво ЗСУ

Альона Мазуренко Четвер, 8 лютого 2024, 18:07
Зеленський і Залужний повідомили про зустріч: говорили про оновлене керівництво ЗСУ
Зеленський і Залужний, фото: Facebook-сторінка президента

Президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.

Джерело: Залужний і Зеленський у Facebook

Дослівно Зеленський: "Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України.

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Обоворили, якого оновлення потребують Збройні сили України.

Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України".

Деталі: Зеленський також заявив, що зараз настав час "для такого оновлення". 

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Також повідомляється, що він запропонував Залужному й надалі "бути в команді".

Дослівно Залужний: "В перші найскладніші дні великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом.

Щойно ми зустрілись з верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова.
Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії".

Деталі: Залужний подякував усім, хто поруч: "команді Генерального штабу, Міністерства оборони, президенту України".

Наразі указу Зеленського щодо кадрових рішень в керівництві ЗСУ на сайті президента немає. 

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський підтвердив, що міркує про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.
  • 29 січня деякі Telegram-канали й політики писали про начебто звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Джерела "Української правди" тоді повідомили, що Залужному на Банковій запропонували іншу посаду, наприклад – послом, але він відмовився.
  • Американське видання The Washington Post 2 лютого з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача Збройних Сил генерала Валерія Залужного.
  • Також видання з посилання на високопосадовця з Міноборони написало, що у Києві ще не обрали заміну головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.
  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не повинні втручатися в питання можливого звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Знати більше: Відставка на повторі. Чому Зеленський (не) звільняє Залужного

Теми: ЗалужнийЗеленськийзвільненняЗбройні сили
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