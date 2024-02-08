Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна дізналася суперників у Лізі націй

Роман ПетренкоЧетвер, 8 лютого 2024, 20:23
Україна дізналася суперників у Лізі націй
фото: уаф

Збірна України отримала суперників у Лізі націй з футболу сезону 2024-2025 років.

Джерело: трансляція жеребкування, УАФ

Деталі: 8 лютого відбулося жеребкування до Ліги націй, Україна знову гратиме у Лізі В.

Реклама:

Команда Сергія Реброва потрапила до першого кошика.

Її суперниками виявилися Чехія, Албанія та Грузія.

Українці матимуть матчі з вересня по листопад.

ВІДЕО ДНЯ

Усі чотири групи ліги В:

 
фото: УАФ

Довідково: Якщо Україна займе перше місце, вона перейде до елітної Ліги А, а у разі другого місця – матиме шанс підійнятися вище, якщо обіграє суперника з третього місця Ліги А.

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

футбол
Довбик втретє поспіль визнаний найкращим гравцем місяця в Жироні
"Шахтар" створює команду військових з ампутаціями
Один із лідерів "Шахтаря" продовжив контракт із клубом: найбільша сума відступних в історії України
Останні новини
03:58
Росіяни вдарили по 4 громадах Сумщини, скидали міни і ВОГ
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
Усі новини...
Реклама: