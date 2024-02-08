Україна дізналася суперників у Лізі націй

Збірна України отримала суперників у Лізі націй з футболу сезону 2024-2025 років.

Джерело: трансляція жеребкування, УАФ

Деталі: 8 лютого відбулося жеребкування до Ліги націй, Україна знову гратиме у Лізі В.

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Команда Сергія Реброва потрапила до першого кошика.

Її суперниками виявилися Чехія, Албанія та Грузія.

Українці матимуть матчі з вересня по листопад.

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Усі чотири групи ліги В:

фото: УАФ

Довідково: Якщо Україна займе перше місце, вона перейде до елітної Ліги А, а у разі другого місця – матиме шанс підійнятися вище, якщо обіграє суперника з третього місця Ліги А.