Україна дізналася суперників у Лізі націй
Четвер, 8 лютого 2024, 20:23
Збірна України отримала суперників у Лізі націй з футболу сезону 2024-2025 років.
Джерело: трансляція жеребкування, УАФ
Деталі: 8 лютого відбулося жеребкування до Ліги націй, Україна знову гратиме у Лізі В.
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Команда Сергія Реброва потрапила до першого кошика.
Її суперниками виявилися Чехія, Албанія та Грузія.
Українці матимуть матчі з вересня по листопад.
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Усі чотири групи ліги В:
Довідково: Якщо Україна займе перше місце, вона перейде до елітної Ліги А, а у разі другого місця – матиме шанс підійнятися вище, якщо обіграє суперника з третього місця Ліги А.