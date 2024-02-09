Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на кілька областей РФ
П'ятниця, 9 лютого 2024, 07:21
Російське міноборони заявило, що вночі 9 лютого нібито перехопило і знищило 19 українських безпілотників у 4 регіонах РФ і над Чорним морем.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, губернатор Орловської області Андрій Кличков у Telegram
Деталі: Повідомляється, що БпЛА нібито знищили над територіями Курської (2), Брянської (5) і Орловської (4) областей, Краснодарського краю (2) і Чорного моря (6).
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За словами губернатора Орловської області, в цьому регіоні безпілотники нібито атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу, але їх нібито знищили.
Кличков заявив, що постраждалих немає, але водночас додав, що "з метою забезпечення безпеки правоохоронці проводять необхідні заходи".
Передісторія:
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- Раніше повідомлялося, що у Сєверському районі Краснодарського краю РФ горів Ільський нафтопереробний завод нібито через атаку безпілотника.