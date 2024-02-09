Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на кілька областей РФ

Російське міноборони заявило, що вночі 9 лютого нібито перехопило і знищило 19 українських безпілотників у 4 регіонах РФ і над Чорним морем.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, губернатор Орловської області Андрій Кличков у Telegram

Деталі: Повідомляється, що БпЛА нібито знищили над територіями Курської (2), Брянської (5) і Орловської (4) областей, Краснодарського краю (2) і Чорного моря (6).

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За словами губернатора Орловської області, в цьому регіоні безпілотники нібито атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу, але їх нібито знищили.

Кличков заявив, що постраждалих немає, але водночас додав, що "з метою забезпечення безпеки правоохоронці проводять необхідні заходи".

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