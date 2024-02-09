Повітряні сили знищили 10 з 16 російських "Шахедів"
П'ятниця, 9 лютого 2024, 08:03
У ніч на 9 лютого росіяни завдали удару по Україні 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", 10 з них вдалося знищити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи знищено 10 "Шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей".
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Деталі: Росіяни запускали дрони з мису Чауда (тимчасово окупований Крим) та Курської області РФ.
До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.
Передісторія:
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