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Повітряні сили знищили 10 з 16 російських "Шахедів"

Ірина БалачукП'ятниця, 9 лютого 2024, 08:03
Повітряні сили знищили 10 з 16 російських Шахедів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 9 лютого росіяни завдали удару по Україні 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", 10 з них вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи знищено 10 "Шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей".

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Деталі: Росіяни запускали дрони з мису Чауда (тимчасово окупований Крим) та Курської області РФ.

До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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