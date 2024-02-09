За добу Сили оборони знищили 910 російських окупантів – Генштаб
П'ятниця, 9 лютого 2024, 08:11
За добу 8 лютого Сили оборони знищили 910 російських загарбників, 22 бойові броньовані машини та 24 артилерійські системи противника.
Джерело: зведення Генштабу про втрати ворога
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 393290 (+910) persons,
- танків ‒ 6385 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,
- артилерійських систем – 9435 (+24) од,
- РСЗВ – 981 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1881 (+1),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12551 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 1509 (+4)
Дані постійно уточнюються.