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За добу Сили оборони знищили 910 російських окупантів – Генштаб

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 лютого 2024, 08:11
За добу Сили оборони знищили 910 російських окупантів – Генштаб
ілюстративне фото 3 ОШБр

За добу 8 лютого Сили оборони знищили 910 російських загарбників, 22 бойові броньовані машини та 24 артилерійські системи противника.

Джерело: зведення Генштабу про втрати ворога

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 393290 (+910) persons,
  • танків ‒ 6385 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,
  • артилерійських систем – 9435 (+24) од,
  • РСЗВ – 981 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 1881 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12551 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1509 (+4)

Дані постійно уточнюються.

Теми: війна
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