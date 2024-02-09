У Києво-Печерській лаврі викрили клірика УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність ієродиякона УПЦ МП, який діяв на користь країни-агресора.

Джерело: пресслужба СБУ, "Україна православна"

Дослівно: "За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.

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Під виглядом "акцій протесту" клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді".

Деталі: За даними джерел видання "Україна православна", йдеться про архідиякона Павла (Музичука).

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За даними слідства, ворожий пропагандист Шарій "інструктував" ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.

Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії.

Крім того, у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію РФ проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.

Зазначається, що ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності.

Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій, кажуть у спецслужбі.

На підставі одержаних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне увязнення.

Що передувало: 9 лютого стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі.

Джерело УП повідомляло, що СБУ прийшла до церковника, який, за їхніми даними, координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.