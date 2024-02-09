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Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово під час мобілізації та воєнного стану

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 лютого 2024, 16:03
Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово під час мобілізації та воєнного стану
Фото: Getty Images

Кабінет міністрів вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та дозволив їм працювати цілодобово під час воєнного стану та мобілізації.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Передбачено, що ТЦК матимуть право цілодобово:

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  • Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • Організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
  • Вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Що було раніше: 6 лютого Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану в Україні.

Теми: ТЦККабінет міністрівВоєнний станмобілізація
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