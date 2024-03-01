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ЗСУ за добу знешкодили 920 окупантів і приземлили 3 літаки

Ірина БалачукП'ятниця, 1 березня 2024, 08:02
ЗСУ за добу знешкодили 920 окупантів і приземлили 3 літаки
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Мінус 920 солдатів, 36 артилерійських систем, 30 ББМ, 17 танків та 3 літаки − такими є втрати Росії у війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 414 680 (+920) осіб,
  • танків − 6 610 (+17) од,
  • бойових броньованих машин − 12 582 (+30) од,
  • артилерійських систем − 10 106 (+36) од,
  • РСЗВ − 1 000 (+0) од,
  • засобів ППО − 691 (+1) од,
  • літаків − 345 (+3) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 794 (+26) од,
  • крилатих ракет − 1 912 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 206 (+54) од,
  • спеціальної техніки − 1 611 (+10) од.

Дані уточнюються.  

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Теми: Росіявтрати у війні
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