ЗСУ за добу знешкодили 920 окупантів і приземлили 3 літаки
П'ятниця, 1 березня 2024, 08:02
Мінус 920 солдатів, 36 артилерійських систем, 30 ББМ, 17 танків та 3 літаки − такими є втрати Росії у війні проти України за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 414 680 (+920) осіб,
- танків − 6 610 (+17) од,
- бойових броньованих машин − 12 582 (+30) од,
- артилерійських систем − 10 106 (+36) од,
- РСЗВ − 1 000 (+0) од,
- засобів ППО − 691 (+1) од,
- літаків − 345 (+3) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 794 (+26) од,
- крилатих ракет − 1 912 (+0) од,
- кораблів/катерів − 25 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 206 (+54) од,
- спеціальної техніки − 1 611 (+10) од.
Дані уточнюються.
Передісторія:
- Вранці 29 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ повідомив про збиття Су-34 на Східному напрямку.
- За кілька гожин після цього він написав про ще два збиті російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
- Таким чином, за один місяць Сили оборони відмінусували 13 російських літаків.
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