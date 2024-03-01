ЗСУ за добу знешкодили 920 окупантів і приземлили 3 літаки

Мінус 920 солдатів, 36 артилерійських систем, 30 ББМ, 17 танків та 3 літаки − такими є втрати Росії у війні проти України за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.03.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 414 680 (+920) осіб,

танків − 6 610 (+17) од,

бойових броньованих машин − 12 582 (+30) од,

артилерійських систем − 10 106 (+36) од,

РСЗВ − 1 000 (+0) од,

засобів ППО − 691 (+1) од,

літаків − 345 (+3) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 794 (+26) од,

крилатих ракет − 1 912 (+0) од,

кораблів/катерів − 25 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 13 206 (+54) од,

спеціальної техніки − 1 611 (+10) од.

Дані уточнюються.

Передісторія:

Вранці 29 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ повідомив про збиття Су-34 на Східному напрямку.

За кілька гожин після цього він написав про ще два збиті російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Таким чином, за один місяць Сили оборони відмінусували 13 російських літаків.