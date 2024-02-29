Повітряні сили збили Су-34, це вже 11-й знищений російський літак у лютому

Повітряні сили ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

Джерело: командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram

Пряма мова Олещука: "Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку!".

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Деталі: Це вже третій збитий російський літак за останні 3 дні і одинадцятий за останній місяць.

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