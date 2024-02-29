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Повітряні сили збили Су-34, це вже 11-й знищений російський літак у лютому

Ірина БалачукЧетвер, 29 лютого 2024, 07:59
Повітряні сили збили Су-34, це вже 11-й знищений російський літак у лютому
Фото РИА Новости

Повітряні сили ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

Джерело: командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram

Пряма мова Олещука: "Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку!".

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Деталі: Це вже третій збитий російський літак за останні 3 дні і одинадцятий за останній місяць.

Знати більше: Знищені птахи. Над Азовським морем збили російські А-50 та Іл-22. Що про них відомо

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Теми: Повітряні сили ЗСУвинищувачіРосія
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