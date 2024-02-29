Повітряні сили збили Су-34, це вже 11-й знищений російський літак у лютому
Четвер, 29 лютого 2024, 07:59
Повітряні сили ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.
Джерело: командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram
Пряма мова Олещука: "Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку!".
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Деталі: Це вже третій збитий російський літак за останні 3 дні і одинадцятий за останній місяць.
Знати більше: Знищені птахи. Над Азовським морем збили російські А-50 та Іл-22. Що про них відомо
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 27 лютого вранці на Східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Вдень 27 лютого з'явилася новина і про другий збитий Су-34.
- Видання "Forbes" припускало, що успіх Збройних сил України у збитті російських літаків пов’язаний із використанням цінних ракет до Patriot і NASAMS, а також "сліпих зон" росіян після втрати ними третини літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.