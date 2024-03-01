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Росіяни скаржаться, що три села в РФ залишилися без світла після прильоту безпілотника

Ірина БалачукП'ятниця, 1 березня 2024, 09:02
Росіяни скаржаться, що три села в РФ залишилися без світла після прильоту безпілотника
Фото ілюстративне з pixabay.com

Три прикордонні села в Курській області Росії залишилися без світла після атаки безпілотника, заявив губернатор Роман Старовойт.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова російського чиновника: "Унаслідок прильоту безпілотника з боку України в населених пунктах Свердліково, Дар'їно і Миколаєво-Дар'їно Суджанського району немає світла".

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Деталі: За його словами, "ремонтні роботи почнуться, щойно дозволить обстановка".

Раніше російське Міноборони заявило, що нібито знищило 4 дрони у двох областях.

Однак російські Telegram-канали писали, що БпЛА нібито намагалися атакувати завод імені Свердлова в Дзержинську Нижегородської області, який є одним із найбільших російських виробників вибухівки та основних складових для боєголовок до ракетних комплексів протиповітряної оборони, місцеві жителі чули вибухи.

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Теми: Росіябезпілотникиелектроенергія
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