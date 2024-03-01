Смерть після ТЦК на Тернопільщині: у військкоматі заявили, що винна епілепсія
П'ятниця, 1 березня 2024, 15:25
В Тернопільскому територіальному центрі комплектування заявили, що чоловік, якому стало погано у військкоматі, помер у лікарні через напад епілепсії.
Джерело: повідомлення Тернопільського обласного ТЦК СП
Дослівно: "27 лютого 2024 року 49-ти річному жителю Тернопільщини раптово стало погано, почалися судоми, впав додолу на території третього відділу Чортківського РТЦК та СП. Працівниками територіального центру комплектування була надана перша медична допомога і викликана карета швидкої допомоги.
Реклама:
Далі він був доставлений до КНП "Бучацька міська лікарня" каретою швидкої медичної допомоги із діагнозом: напад судом амнезії епілепсії. 29.02.2024 він помер в приміщенні лікарні попередній діагноз епілепсія, судомний синдром".
Передісторія:
- У місті Бучач на Тернопільщині після кількаденного перебування у ТЦК помер 49-річний чоловік. Він хворів епілепсією, а на його тілі були забої та синці.
- Спецпрокуратура у Тернополі перевіряє дії службовців ТЦК.
ВІДЕО ДНЯ