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Смерть після ТЦК на Тернопільщині: у військкоматі заявили, що винна епілепсія

Олександр ШумілінП'ятниця, 1 березня 2024, 15:25
Смерть після ТЦК на Тернопільщині: у військкоматі заявили, що винна епілепсія
Фото ілюстративне

В Тернопільскому територіальному центрі комплектування заявили, що чоловік, якому стало погано у військкоматі, помер у лікарні через напад епілепсії.

Джерело: повідомлення Тернопільського обласного ТЦК СП

Дослівно: "27 лютого 2024 року 49-ти річному жителю Тернопільщини раптово стало погано, почалися судоми, впав додолу на території третього відділу Чортківського РТЦК та СП. Працівниками територіального центру комплектування була надана перша медична допомога і викликана карета швидкої допомоги.

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Далі він був доставлений до КНП "Бучацька міська лікарня" каретою швидкої медичної допомоги із діагнозом: напад судом амнезії епілепсії. 29.02.2024 він помер в приміщенні лікарні попередній діагноз епілепсія, судомний синдром".

Передісторія:

  • У місті Бучач на Тернопільщині після кількаденного перебування у ТЦК помер 49-річний чоловік. Він хворів епілепсією, а на його тілі були забої та синці.
  • Спецпрокуратура у Тернополі перевіряє дії службовців ТЦК.

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Теми: ТЦКТернопільська область
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