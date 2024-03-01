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Путін підписав щорічний указ про призов росіян із запасу на збори

"Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 16:38
Путін підписав щорічний указ про призов росіян із запасу на збори
Фото: Getty Images

Президент РФ Володимир Путін підписав щорічний указ про призов громадян Росії, які перебувають у запасі, на військові збори у 2024 році. 

Джерело: указ Путіна

Дослівно: "Постановляю призивати у 2024 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, рятувальних військових формуваннях Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки".

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Деталі: Про термін цих зборів та кількість людей, яких призвуть, в указі не вказано.

Передісторія:

  • 29 вересня 2023 року Путін підписав указ про початок осіннього призову в російську армію з 1 жовтня.
  • 18 лютого 2022 року Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2022 році.



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Теми: ПутінРосіяукази
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