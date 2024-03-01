Путін підписав щорічний указ про призов росіян із запасу на збори
П'ятниця, 1 березня 2024, 16:38
Президент РФ Володимир Путін підписав щорічний указ про призов громадян Росії, які перебувають у запасі, на військові збори у 2024 році.
Джерело: указ Путіна
Дослівно: "Постановляю призивати у 2024 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, рятувальних військових формуваннях Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки".
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Деталі: Про термін цих зборів та кількість людей, яких призвуть, в указі не вказано.
Передісторія:
- 29 вересня 2023 року Путін підписав указ про початок осіннього призову в російську армію з 1 жовтня.
- 18 лютого 2022 року Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2022 році.
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