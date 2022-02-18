Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори

Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2022 році.

Джерело: указ Путіна

Дослівно: "Призивати у 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки".

Деталі: Уряду та органам виконавчої влади суб'єктів РФ доручено забезпечити виконання заходів, що з закликом громадян РФ.