Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори

Роман ПетренкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 23:11
ФОТО: ТАСС

Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2022 році.

Джерело: указ Путіна

Дослівно: "Призивати у 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки".

Деталі: Уряду та органам виконавчої влади суб'єктів РФ доручено забезпечити виконання заходів, що з закликом громадян РФ.

Теми: ПутінДонбас
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден і Путін погодилися провести саміт з питань безпеки

Джонсон вбачає "добрий знак" в обіцянках Путіна Макрону

Окупанти обстріляли Луганськ із важкого озброєння – штаб ООС

Можливі напади на ТЦ та станції метро у Москві – США

Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss скасували рейси в Україну

фото, відеоТисячі одеситів вийшли на Марш Єдності: Не віддамо Україну нікому

Усі новини...
Путін
Гра у війну
Макрон поговорить телефоном з Зеленським, а тоді з Путіним
Байден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну
Останні новини
04:52
відеоПротести в Канаді: поліція Оттави взяла під контроль центральні вулиці
03:59
Байден і Путін погодилися провести саміт з питань безпеки
03:28
Після розмови з Байденом Макрон вдруге подзвонив Путіну – ЗМІ
02:34
Посол Росії у США про вторгнення: "Немає таких планів"
01:34
На Донбасі окупанти обстрілами пошкодили 104 житлових будинки
00:48
Джонсон вбачає "добрий знак" в обіцянках Путіна Макрону
23:53
Американське ЗМІ з посиланням на розвідку повідомило про наказ командирам РФ про вторгнення
23:25
Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо України
22:53
Окупанти обстріляли Луганськ із важкого озброєння – штаб ООС
22:38
Продовження навчань РФ і Білорусі свідчать про підготовку до вторгнення – Столтенберг
Усі новини...