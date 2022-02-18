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Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори

Роман ПетренкоП'ятниця, 18 лютого 2022, 22:11
Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори
ФОТО: ТАСС

Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2022 році.

Джерело: указ Путіна

Дослівно: "Призивати у 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки".

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Деталі: Уряду та органам виконавчої влади суб'єктів РФ доручено забезпечити виконання заходів, що з закликом громадян РФ.

Теми: ПутінДонбас
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