Зеленський після зустрічі з Рютте: Винищувачі F-16 цього року будуть в Україні

Президент Володимир Зеленський після зустрічі у Харкові із головою уряду Нідерландів Марком Рютте заявив, що в 2024 році винищувачі F-16 будуть в Україні.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів – від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, ракет".

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