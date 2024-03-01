Зеленський після зустрічі з Рютте: Винищувачі F-16 цього року будуть в Україні
П'ятниця, 1 березня 2024, 18:30
Президент Володимир Зеленський після зустрічі у Харкові із головою уряду Нідерландів Марком Рютте заявив, що в 2024 році винищувачі F-16 будуть в Україні.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів – від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, ракет".
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Передісторія:
- У лютому на пресконференції міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна працює "на повну потужність", щоб мати можливість поставити перші літаки F-16 Україні вже цього літа.
- 1 березня у Харкові президент Володимир Зеленський і голова уряду Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню угоду про безпекове співробітництво між Україною та Нідерландами.
- Уряд Нідерландів виділяє Україні новий пакет військової допомоги, а також профінансує закупівлю артилерійських снарядів, які знайшла Чехія.