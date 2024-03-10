Експрезидента Гондурасу визнали винним у сприянні наркоторгівлі

Колишній президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес був засуджений у п'ятницю в Нью-Йорку за звинуваченнями в тому, що він вступив у змову з наркоторговцями та використовував свою армію та національну поліцію, щоб дозволити тоннам кокаїну безперешкодно потрапити до Сполучених Штатів.

Джерело: АР

Деталі: 55-річного Ернандеса визнали винним у змові для ввезення кокаїну до США та у зберіганні зброї. Мінімальне покарання передбачає 40 років позбавлення волі, максимальне - довічне ув'язнення. Оголошення вироку призначено на 26 червня.

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Ернандес був заарештований у своєму будинку в Тегусігальпі, столиці Гондурасу, через три місяці після відставки в 2022 році та був екстрадований до США в квітні того ж року.

Прокуратура США звинуватила Ернандеса у співпраці з наркоторговцями ще в 2004 році, заявивши, що він отримав мільйони доларів хабарів, коли піднявся від сільського конгресмена до президента Національного конгресу, а потім до найвищої посади країни.

Ернандес під час свідчень на суді визнав, що гроші за наркотики платили практично всім політичним партіям Гондурасу, але сам заперечував отримання хабара.