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У штаб-квартирі НАТО підняли прапор Швеції

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 14:36
У штаб-квартирі НАТО підняли прапор Швеції
Фото: Getty Images

11 березня в Брюсселі біля штаб-квартири НАТО підняли національний прапор Швеції. Країна офіційно стала 32-м членом Північноатлантичного альянсу

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на трансляцію пресслужби Альянсу

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Деталі: Церемонія відбулася в присутності генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона і шведської кронпринцеси Вікторії.

Під час підняття прапора військовий оркестр виконував гімн Швеції.

"Після понад 200 років нейтралітету ви приєднуєтесь до найсильнішого і найуспішнішого військового альянсу в історії. Тож ласкаво просимо до НАТО, ми раді бачити вас тут", – сказав Столтенберг під час церемонії.

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Своєю чергою Крістерссон сказав, що "Швеція повернулася додому".

"Швеція тепер є частиною НАТО – гордим членом і союзником, разом з нашими найближчими друзями і партнерами. Ми скромні, але водночас і горді. Ми знаємо, що очікування від Швеції високі. І ми маємо високі очікування від самих себе", – зазначив він.

Як повідомлялось, 7 березня Швеція офіційно завершила процедуру набуття повноправного членства в НАТО. Швеція розраховувала завершити вступ разом з Фінляндією, але у підсумку процес затягнувся ще на рік. 

Спершу головною перешкодою став лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який формально висував Швеції претензії за політичний прихисток для його політичних опонентів і курдських лідерів, реальною ж головною причиною були торги Ердогана із США щодо купівлі винищувачів F-16.

Далі перешкодою неочікувано стала Угорщина, при тому, що Будапешт не висував конкретних вимог. Попри неодноразові обіцянки "не стати останніми" у процесі ратифікації, Угорщина все ж завершила цей процес після Туреччини та навіть після цього знайшла спосіб додатково затримати остаточний вступ Швеції у НАТО.

Теми: ШвеціяНАТО
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