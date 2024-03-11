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МЗС викликало посланця Ватикану через заяви Папи Римського про "білий прапор"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 20:20
МЗС викликало посланця Ватикану через заяви Папи Римського про білий прапор
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ 11 березня викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через останні суперечливі заяви Папи Римського Франциска про повномасштабну російсько-українську війну.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час виклику Кульбокасу повідомили, що "в Україні розчаровані" словами Папи щодо "білого прапору" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з Росією, заявили в МЗС.

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Там додали, що такі заклики "легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права".

Натомість у Києві очікують від глави Святого Престолу "сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви", йдеться в повідомленні.

Апостольському нунцію в Україні окремо нагадали про "формулу миру" й бажання Києва досягнути миру, який має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

Його слова викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів. 

Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зауважив, що мир "в руках однієї людини" – президента Росії, тому що війна почалася і триває через нього.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.

Теми: МЗСВатиканвійна
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