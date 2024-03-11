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Зеленський запевнив, що французькі солдати "не будуть помирати в Україні"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 21:50
Зеленський запевнив, що французькі солдати не будуть помирати в Україні
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що французькі військові "не будуть помирати в Україні", і доки Україна тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям, обороняючи якусь із країн НАТО.

Джерело: "Європейська правда", Зеленський в ефірі BFMTV, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про потенційну можливість відправлення військ союзників в Україну у майбутньому

Деталі: "Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони", – зазначив Володимир Зеленський.

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Його далі запитали, що б він сказав французам, які побоюються втягнення Франції чи інших європейських держав у війну і турбуются, "щоб їхні діти не помирали в Україні".

"Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться у країни НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО", – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні. У Франції пізніше пояснили, що про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться. 

Слова французького президента викликали бурхливу реакцію з боку урядів багатьох країн-союзниць, лідери яких поквапилися запевнити, що не планують відправляти своїх військових в Україну.

Макрон згодом зазначив, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Міністр закодонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що започаткована Макроном дискусія між союзниками "заощадить Європі багато часу" на усвідомлення того, що необхідно зробити більше для підтримки України.

Читайте також: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну

Теми: ЗеленськийФранціяМакрон
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