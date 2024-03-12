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Демократи в Палаті представників США хочуть обійти Джонсона в голосуванні за допомогу Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 19:56

Демократи в Палаті представників США готують спробу обійти спікера-республіканця Майка Джонсона, щоб змусити його поставити на голосування пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Речник конгресмена провідного демократа у комітеті з питань регламенту Палати представників Джима Макговерна заявив, що у вівторок вранці він підготував так звану петицію про звільнення (discharge petition), яка може змусити Палату представників проголосувати, якщо вона набере 218 підписів, та розпочав збір підписів.

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Макговерн подав 15 лютого законопроєкт, що може бути використаний як засіб для подання петиції.

Раніше повідомляли, що у Конгресі США може початися збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам на голосування в Палаті представників в обхід спікера Майка Джонсона.

Перед цим Джонсон зірвав двопартійний пакет підтримки України, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги, де конгресмен від республіканців Майк Маккол взяв на себе провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію про новий проєкт та досягти консенсусу серед однопартійців, щоб ухвалити пакет до кінця березня або у квітні.

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Водночас ЗМІ повідомили, що Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників від республіканців, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.

Спікер Палати представників США заявляв, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Теми: СШАдопомога Україні
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