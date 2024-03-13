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Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 березня 2024, 10:33
Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу
ФОТО: GETTYIMAGES

Президент РФ Володимир Путін попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, і що якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

Джерело: "Європейська правда", РБК

Деталі: "З військово-технічної точки зору ми, звичайно, готові. Вони (ядерні ракети) у нас постійно перебувають у стані бойової готовності", – заявив він в інтерв'ю державним пропагандистським ЗМІ у відповідь на запитання, чи дійсно країна готова до ядерної війни.

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За його словами, якби США зважилися відправити свої війська в Україну, РФ розцінила б такий крок так само, як і введення американських військ на російську територію, тобто як інтервенцію.

"Я ж сказав, що (президент США Джо) Байден – представник традиційної політичної школи... Там, окрім Байдена й інших, вистачає фахівців у сфері російсько-американських відносин і у сфері стратегічної стриманості. Тому не думаю, що тут усе мчить так у лоб, але ми до цього готові", – підсумував Путін.

Водночас президент РФ заявив, що необхідності застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України ніколи не було, а на уточнювальне запитання, чи означає це, що йому не спадала така думка, російський диктатор відповів: "Ні, а навіщо?".

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"У нас є свої принципи. Вони кажуть, що ми готові застосовувати, зокрема, будь-яку зброю, зокрема (тактичну ядерну), якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності. У нас же все прописано в нашій стратегії, ми її не змінювали", – запевнив Путін.

Якщо Сполучені Штати проведуть ядерні випробування, Росія може зробити те саме, також зазначив він.

Раніше розвідка США розповіла, що президент Росії Владімір Путін майже точно не хоче прямої конфронтації з НАТО і обмежиться асиметричними заходами.

Перед цим NYT повідомив, що США наприкінці 2022 року готували "неядерну" відповідь, якби РФ застосувала ядерну зброю проти України.

Раніше CNN повідомив, що наприкінці 2022 року США почали "ретельно готуватися" до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні.

Нагадаємо:

  • 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні.

Теми: Путінядерна зброявійна
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