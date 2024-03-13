Міноборони: Цифру в 500 тисяч мобілізованих неможливо задовольнити одразу

В Міністерстві оборони повідомили, що 400-500 тисяч мобілізованих є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу.

Джерело: текст повного коментаря Міноборони для Financial Times

Дослівно: "Рекрутингова кампанія МОУ, яка тільки розпочалася й поки що пропонує набір на обмежене коло військових спеціальностей, вже продемонструвала, що ніякого загального нерозуміння немає.

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На майже 8 тисяч відкритих вакансій маємо понад 90 тисяч заявок.

Щодо кількості мобілізованих. Відразу зазначимо, що з міркувань безпеки ми не можемо коментувати точної кількості необхідних для залучення людей до Сил оборони. При цьому, 400-500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу".

Деталі: Як повідомляє оборонне відомство, триває процес посилення збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення.

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Також у МО коментують заклики відправити на фронт поліцейських та військовослужбовців СБУ. Пояснюють, що, зокрема, СБУ має як власні бойові підрозділи, що ведуть бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення, так і ті, що планують та здійснюють операції з ураження сил ворога в його тилу. Також Служба веде боротьбу зі шпіонажем.

Дослівно: "Загалом заклики відправити на фронт поліцейських та військовослужбовців СБУ, на жаль, використовуються спекулятивно, для поширення думки, що захист України не є справою всіх її громадян, а лише завданням окремих кіл суспільства".