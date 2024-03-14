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Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але зі значними змінами

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 13:51
Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але зі значними змінами
Фото: Getty Images

Спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями у середу сказав, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в суттєво інакшому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: У спілкуванні з репортерами ввечері у середу Джонсон сказав, що "працюватиме над згодою Палати представників" щодо рішення для підтримки України і розуміє важливість цього.

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"Ніхто не хоче, щоб Владімір Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться на Україні... і піде далі у Європу… У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва", – сказав Джонсон.

Водночас він додав, що те, про що врешті домовиться Палата представників, може виглядати не так, як проєкт, ухвалений Сенатом. За словами сенаторів, які були на обговоренні, Джонсон сказав, що проєкт Палати представників може пропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків. 

Це означає, що потенційний новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті. 

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Окрім того, Джонсон говорив про створення інструменту на зразок такого, як вже пропонував республіканець Майк Маккоул, що дозволив би конфіскацію російських суверенних активів та передачу коштів від ліквідованого майна у фонд для підтримки України. 

При цьому Джонсон не згадав, чи має намір знову включати у цей проєкт якісь норми щодо південного кордону США, які можуть знову виявитися "червоною лінією" для демократів. 

Сенатор Джон Корнін, один з тих республіканців, які голосували в лютому за вже схвалений Сенатом пакет з коштами на підтримку України, каже, що після цієї дискусії з Джонсоном оптимістично налаштований з приводу того, що Палата представників нарешті схвалить якесь рішення з допомогою для України. 

"Я почув, що спікер тепер казав "Ми не покинемо Україну з порожніми руками", чи слова приблизно того ж змісту", – зазначив він.  

Сенатор Кевін Крамер також сказав, що Майк Джонсон чітко висловив намір допомогти Україні. 

"Він  досить чітко сказав про це", – прокоментував Крамер слова Джонсона про потенційний проєкт з ленд-лізом і законодавством для конфіскації російських активів для наповнення фонду підтримки України. 

Республіканець Ліндсі Грем після зустрічі також сказав, що налаштований дуже оптимістично. 

Нагадаємо, в уряді України готові погодитись на фіндопомогу від США в кредит, щоб прискорити її схвалення в Конгресі.

У Державному департаменті США, коментуючи ідею про допомогу у вигляді кредиту, заявили, що "обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом" в умовах повномасштабної війни не є доречним.

Теми: СШАдопомога Україні
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