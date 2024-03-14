РФ вдарила по Херсону: влучила у багатоквартирний будинок
Четвер, 14 березня 2024, 14:54
Вдень 14 березня російські війська знову обстріляли центральну частину Херсона, поцілили у багатоквартирний будинок.
Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко
Пряма мова: "Ворог з тимчасово окупованого лівого берега завдав удару по середмістю близько 10:30".
Деталі: Російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок, де в цей час знаходилась жінка. Вона не постраждала.
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Жінці надали допомогу психологи ДСНС. Наразі рятувальники обстежують будівлю.
Вдень РФ вдарила по Херсону: влучила у житловий будинокhttps://t.co/MVBbGEndCo pic.twitter.com/eGLn4WOcvC— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 14, 2024
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