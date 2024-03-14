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РФ вдарила по Херсону: влучила у багатоквартирний будинок

Анастасія ПроцЧетвер, 14 березня 2024, 14:54
РФ вдарила по Херсону: влучила у багатоквартирний будинок
Наслідки обстрілу Херсона, Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Вдень 14 березня російські війська знову обстріляли центральну частину Херсона, поцілили у багатоквартирний будинок.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "Ворог з тимчасово окупованого лівого берега завдав удару по середмістю близько 10:30".

 
Наслідки обстрілу Херсона
Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Деталі: Російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок, де в цей час знаходилась жінка. Вона не постраждала.

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Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Жінці надали допомогу психологи ДСНС. Наразі рятувальники обстежують будівлю.

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Теми: ХерсонобстрілРосіявійна
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