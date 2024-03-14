Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столтенберг: Росія втратила в Україні понад 350 тисяч військових

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 березня 2024, 19:35
Столтенберг: Росія втратила в Україні понад 350 тисяч військових
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ ФОТО З FACEBOOK НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що втрати Росії за понад два роки повномасштабного вторгнення в Україну становлять більше 350 тисяч військових.

Джерело: Столтенберг 14 березня на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Генсек наголосив, що своєю мужністю і творчим підходом "Україна показала, що російських військових можна перемогти".

Реклама:

"Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки. На суші війна Путіна вже коштувала Росії понад 350 тисяч військових втрат", – додав він, маючи на увазі вбитих і поранених.

"На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту Росії. У повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема дорогі розвідувальні літаки", – зазначив Столтенберг.

У листопаді 2023 року генеральний секретар НАТО заявляв, що втрати Росії в Україні в особовому складі перевищують 300 тисяч осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Така ж оцінка міститься в щорічній доповіді розвідувальної спільноти США, оприлюдненій цього тижня.

За оцінками українського Генштабу, загальні втрати російських військ з початку повномасштабної війни в Україні становлять майже 428 тисяч.

Теми: втрати у війніРосіявійнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США мають дані, що до теракту під Москвою причетні ІДІЛ, та попереджали РФ – ЗМІ

Окупанти атакували Україну 34 "Шахедами", майже усі збиті

Війська РФ атакують енергосистему України, щоб підірвати оборонну промисловість – ISW

Поки Конгрес зволікає, Путін використовує кожну хвилину для ударів по Україні – Білий дім

Британія оголосила новий пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО

ГУР про стрілянину в Підмосков'ї: Це свідома провокація спецслужб Путіна

Усі новини...
На Бєлгородщині через обстріли закрили торгові центри
Росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією, шість поранених – ОВА
Росіяни штурмують позиції ЗСУ на шести напрямках, за добу 68 боєзіткнень – Генштаб
Останні новини
14:17
Через пошкодження ДніпроГЕС втрачено близько 20% потужностей Укргідроенерго
14:06
відеоПрикордонники показали полювання на "Шахеди" у суцільній темряві
14:00
Український диригент Кирило Карабиць отримав орден від короля Британії
13:40
У Харкові найскладніша енергетична ситуація - Зеленський
13:26
Путін із часу теракту не виходить на публіку, але зідзвонився з Лукашенком
13:10
фотоНауковці відтворили "демонічні" обличчя, які бачив пацієнт з рідкісним розладом
12:38
У Словаччині проводять президентські вибори
12:28
Енергетики повністю відновили електропостачання на Одещині та у Кривому Розі
12:12
фотоХерсонщина: окупанти атакували "пункт незламності", поранено цивільних
12:00
В Україні спростили процедуру усиновлення: що змінилося
Усі новини...
Реклама: