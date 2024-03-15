Соратник Шольца запропонував "заморозити" війну в Україні і отримав критику у відповідь

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютценіх на дебатах, що відбулись напередодні запропонував подумати про те, як "заморозити" війну, через що зіткнувся із критикою з боку своїх колег.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Зокрема, Мютценіх різко розкритикував прихильників надання Україні ракет Taurus і сказав: "Чи не настав час не лише говорити про те, як вести війну, а й думати про те, як заморозити війну і закінчити її пізніше?".

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Після цього голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що була шокована коментарями лідера фракції соціал-демократів.

"Такий погляд на російську агресивну війну означав би зміну парадигми", – вважає вона.

Депутатка додала, що Україну запевнили в підтримці у захисті від Росії, і якщо ж Мютценіх зараз виступає від імені СДПН, то партія канцлера Олафа Шольца, очевидно, відходить від проголошеної канцлером "зміни епох", і це варто було б інтенсивно обговорювати всередині коаліції.

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Своєю чергою експерт із зовнішньої політики Партії зелених Антон Гофрайтер звинуватив Мютценіх у наївності.

"Я вважаю, що СДПН у своїй наївності не зрозуміла, що для переговорів потрібні двоє, а саме: не тільки жертва, але й агресор повинен бути готовим до переговорів", – наводить слова депутата Tagesspiegel.

Гофрайтер вважає, що своїми коментарями Мютценіх підриває шанси на переговори стратегією, спрямованою на заморожування конфлікту.

"Таким чином, він досягає абсолютно протилежного тому, чого, як він стверджує, хоче досягти, а саме – припинити війну", – додав депутат.

Водночас речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт на прохання прокоментувати заяви Мютценіха сказав, що висловлювання, зроблені в парламенті, не оцінюються урядом.

Водночас він підкреслив, що Німеччина підтримує Україну "в її захисті від російського агресора всім, за що ми можемо взяти на себе відповідальність".

"Це залишається в силі", – додав речник.

Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц запевнив Володимира Зеленського в незмінній підтримці на тлі блокування поставок Taurus.

Шольц також відкинув ідею обміну ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати більше далекобійної зброї.