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ЗМІ: Німеччина має дані про підготовку нападу Росії на НАТО з 2026 року

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 16 березня 2024, 11:37
ЗМІ: Німеччина має дані про підготовку нападу Росії на НАТО з 2026 року
фото: getty

Німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз військової загрози з боку Росії, який прогнозує, що "з 2026 року" вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Джерело: Business Insider, "Європейська правда"

Деталі: Згідно з аналізом спецслужб Німеччини, Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також нарощування російського виробництва озброєнь.

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Останнє може призвести до того, що Росія подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років у порівнянні з сьогоднішнім днем, особливо в галузі звичайних озброєнь, йдеться у секретному звіті.

"Уже не можна виключати", що Росія нападе принаймні на частину території НАТО "з 2026 року", наприклад у країнах Балтії або Фінляндії, цитує звіт Business Insider. Він наголошує, що німецькі служби досі не робили таких конкретних заяв публічно.

За інформацією Business Insider, у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії та подальшої конфронтації, але вважають, що це не обов'язково має призвести до війни.

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Зокрема видання цитує оцінку американських спецслужб, які "в середньостроковій перспективі" не бачать небезпеки нападу Росії на НАТО і вважають, що російським збройним силам знадобиться ще від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вони мали до вторгнення в Україну.

Нагадаємо: Протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО уже попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому. Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

На цьому тлі Бундесвер уперше з кінця холодної війни розробляє новий комплексний оперативний план оборони, який враховує уроки повномасштабної російської агресії проти України.

Теми: НАТОРосіявійнаНімеччина
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