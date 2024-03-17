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Макрон пояснив розбіжності з Шольцом щодо України: Стратегічні культури відрізняються

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 17 березня 2024, 16:27
Макрон пояснив розбіжності з Шольцом щодо України: Стратегічні культури відрізняються
Шольц і Макрон, фото AFP via Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заперечив конфлікт із канцлером Німеччини Олафом Шольцом попри розбіжності щодо бачення ситуації щодо війни в Україні.

Джерело: Макрон в інтерв'ю газеті Le Parisien, яке наводить dpa, пише "Європейська правда"

Деталі: Водночас французький президент визнав, що у них із Шольцом різні стилі.

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"Між мною і канцлером ніколи не було жодних проблем. У нас багато спільного з точки зору цілей і ситуації. Відрізняється лише спосіб їх втілення, тому що стратегічні культури наших країн відрізняються", – зазначив Макрон.

Інформація про розбіжності між лідерами з’явилась після заяв Макрона про можливе розгортання іноземних військ в Україні в майбутньому.

У наступні дні Шольц кілька разів заперечив йому і заявив, що не відправлятиме німецьких солдатів в Україну.

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У відповідь Макрон запропонував зустрітися.

"Я хотів приїхати до Німеччини дуже швидко, щоб не було ніяких дискусій про нібито стратегічні розбіжності: їх не існує", – сказав він.

При цьому Макрон продовжує наполягати на тому, що іноземні війська можуть знадобитися.

"Можливо, в якийсь момент – я не бажаю цього, я не буду ініціювати це – буде необхідно провести операції на землі, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам. Сила Франції в тому, що ми можемо це зробити", – додав французький президент.

Що передувало: Напруженість у німецько-французьких відносинах викликає занепокоєння серед соціал-демократів канцлера Олафа Шольца – на їхню думку, це шкодить підтримці України у війні.

Водночас Стефан Сежурне вважає, що між Францією та Німеччиною немає розколу, незважаючи на очевидні розбіжності між президентом Емманюелем Макроном та канцлером Олафом Шольцом щодо України.

Теми: МакронШольц
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