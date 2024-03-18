Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО дав оцінку "виборам" Путіна

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 березня 2024, 18:23
Генсек НАТО дав оцінку виборам Путіна
Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що так звані "вибори" президента в РФ були нечесні та не мали нічого спільного зі свободою волевиявлення.

Джерело: Столтенберг на пресконференції з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе у Тбілісі, передає "Європейська правда"

Деталі: "Організація Росією виборів в окупованих частинах Грузії і України є абсолютно незаконною.

Реклама:

А президентські вибори в Росії явно не були ані вільними, ані чесними", – заявив Столтенберг.

Він також повторив заклик до РФ скасувати визнання грузинських територій як незалежних держав.

Також генсек НАТО заявив, про складні виклики у сфері безпеки, які стоять перед Грузією.

ВІДЕО ДНЯ

"Країни-члени НАТО надають 99 відсотків усієї військової допомоги Україні. І наші партнери також відіграють ключову роль.

Я вітаю те, що Грузія приймає тисячі українських біженців і надає критично важливу гуманітарну і фінансову допомогу. Водночас ми можемо і повинні робити більше, щоб зупинити цикл російської агресії", – зазначив Столтенберг.

Нагадаємо: Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Низка держав Східної Європи та Британія заявили, що російські "вибори" неможливо вважати вільними й чесними, а глава Міноборони Британії порівняв Путіна з радянським диктатором Сталіним.

Теми: НАТОПутінвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024

фотоУ Будапешті пройшов протест з вимогою відставки Орбана після повідомлень про корупцію

Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32-ох українських військовополонених

Голова АМКУ Кириленко відреагував на справу НАБУ та САП проти нього

Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор

Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами – розслідування

Усі новини...
НАТО
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
Прем’єрка Естонії: Путін вміє сіяти страх, але сам боїться війни з НАТО
ЗМІ: Німеччина має дані про підготовку нападу Росії на НАТО з 2026 року
Останні новини
03:54
Ізраїль завдав удару по Лівану, є загиблі – Reuters
03:22
Росіяни вчергове атакували Сумщину КАБами, НАР, скидали міни
02:16
"Українці є і будуть!" – Зеленський подякував збірній Україні з футболу
01:38
оновленоПовітряні сили попередили про атаку ворожих БпЛА
01:24
Світовий банк ухвалив для України позику на $1,5 мільярда під гарантії Японії та Британії
01:04
футболВизначились усі учасники фінальної частини Євро-2024
00:36
Пентагон про російську ракету у просторі Польщі: США готові захищати територію НАТО
00:10
Китайська компанія вийшла з тендеру в Болгарії після початку перевірки Єврокомісії
23:37
футболЗбірна України вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024
23:23
Новини економіки 26 березня: транш від МВФ, Польща пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі
Усі новини...
Реклама: