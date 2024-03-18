Генсек НАТО дав оцінку "виборам" Путіна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що так звані "вибори" президента в РФ були нечесні та не мали нічого спільного зі свободою волевиявлення.

Джерело: Столтенберг на пресконференції з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе у Тбілісі, передає "Європейська правда"

Деталі: "Організація Росією виборів в окупованих частинах Грузії і України є абсолютно незаконною.

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А президентські вибори в Росії явно не були ані вільними, ані чесними", – заявив Столтенберг.

Він також повторив заклик до РФ скасувати визнання грузинських територій як незалежних держав.

Також генсек НАТО заявив, про складні виклики у сфері безпеки, які стоять перед Грузією.

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"Країни-члени НАТО надають 99 відсотків усієї військової допомоги Україні. І наші партнери також відіграють ключову роль.

Я вітаю те, що Грузія приймає тисячі українських біженців і надає критично важливу гуманітарну і фінансову допомогу. Водночас ми можемо і повинні робити більше, щоб зупинити цикл російської агресії", – зазначив Столтенберг.

Нагадаємо: Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Низка держав Східної Європи та Британія заявили, що російські "вибори" неможливо вважати вільними й чесними, а глава Міноборони Британії порівняв Путіна з радянським диктатором Сталіним.