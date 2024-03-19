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ЄС планує ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі — FT

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 березня 2024, 09:39
ЄС планує ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі — FT
Фото: Getty Images

Видання Financial Times дізналося, що Європейський Союз планує ввести мита на імпорт російського та білоруського зерна, щоб заспокоїти аграріїв та деякі країни-члени. Це буде перше обмеження на продовольчі товари з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: За словами співрозмовників видання, знайомих з планами, найближчими днями Європейська комісія оголосить про мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі. 

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Це призведе, за словами джерел, до зростання цін щонайменше на 50%, що знищить попит. 

Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

У 2023 році імпорт з Росії зернових, олійних культур та їхніх похідних сягнув рекордних 4 млн тонн, що становить 1% від загального споживання в ЄС.

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ЄС виробляє понад 300 млн тонн зернових та олійних культур на рік і є нетто-експортером перших, тому не має потреби в російському та білоруському імпорті.

Представник ЄС зазначив, що ціни на зернові перебувають на чотирирічному мінімумі, в той час як Росія є "дуже конкурентоспроможною на зернових ринках і чинить значний тиск".

Мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ. Росія може вжити заходи у відповідь, але вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, і багато європейських компаній у цьому секторі пішли з країни за останні роки.

У лютому Латвія ввела односторонню заборону на імпорт багатьох продуктів харчування з Росії та Білорусі, а Литва оголосила про суворі перевірки вантажів.

Сейм Польщі 8 березня ухвалив постанову, яка закликає запровадити санкції на імпорт російських і білоруських продуктів харчування.

Теми: РосіяБілорусьзерноЄС
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