Пентагон створив сайт з нагляду за допомогою для України

Пентагон запустив інтернет-сайт, на якому можна відслідковувати американську зброю та обладнання, які надаються Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Новий вебсайт, запущений у координації з Офісом генерального інспектора Державного департаменту США та Агентством США з міжнародного розвитку, з'явився в той час, коли республіканці в Конгресі продовжують затримувати нове фінансування для України і ставлять під сумнів належний облік зброї, що постачається в країну.

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У заяві генінспектора Пентагону зазначається, що вебсайт надає ресурси та інформацію про роботу, яку проводять понад 20 наглядових відомств США, відомих як Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною, щоб гарантувати, що допомога Україні не буде використана не за призначенням.

На сайті також розміщена контактна інформація, за якою можна повідомити про будь-які звинувачення у шахрайстві, розтраті або нецільовому використанні допомоги Україні.

Як зазначив у своїй заяві заступник генерального інспектора Пентагону Роберт Сторч, вебсайт є "зручним універсальним ресурсом для людей, які можуть дізнатися більше про наші широкі зусилля в рамках наглядової спільноти з нагляду за використанням коштів платників податків для реагування США на ситуацію в Україні".

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Вебсайт має вітальну сторінку з відеороликом, що описує зусилля Міжвідомчої робочої групи з нагляду за Україною, а також вступну інформацію про війну в Україні та підтримку з боку США.

На сайті також розміщені інформаційні бюлетені про те, скільки США надали допомоги Україні з моменту вторгнення Росії у 2022 році – 113,4 мільярда доларів, а також детальна інформація про наглядові проєкти відомств, покликаних забезпечувати захист від нецільового використання зброї.

Республіканці вже давно ставлять питання щодо мільярдів доларів, які спрямовуються в Україну, в тому числі щодо того, чи здійснюється належний нагляд за цими коштами. Офіс Сторча виявив деякі проблеми з відстеженням допомоги Україні, але не знайшов кричущих проблем марнотратства, шахрайства або нецільового використання.

Діана Шоу, виконувачка обов'язків генерального інспектора Державного департаменту США, заявила, що "нагляд за Україною є нашим пріоритетом номер один", привітавши новий вебсайт як новий інструмент, "який допоможе інформувати американських платників податків".

"Ми раді, що цей важливий ресурс – централізований вебсайт, який демонструє вражаючий обсяг і широту нашого загальнодержавного нагляду за реакцією США на безпрецедентну війну Росії в Україні – тепер доступний для наших зацікавлених сторін", – йдеться в заяві Шоу.

Нагадаємо: Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання формату "Рамштайн" у вівторок, пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати військові зусилля України проти Росії, у той час як Конгрес США продовжує гальмувати фінансування для Києва.

Днями спікер Палати представників США Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.