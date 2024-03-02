У Великому Бурлуці через атаку "Шахеда" під завалами загинув 76-річний чоловік
В селищі Великий Бурлук на Харківщині у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік.
Джерело: Поліція Харківської області у Telegram
Деталі: За інформацією правоохоронців, близько 00:10 сталося влучання БПЛА "Шахед" з боку військ країни-агресора в приватне домоволодіння в селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся.
З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйновано.
З сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку.
На місці події працюють всі профільні служби. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо:
- Обстріл Харкова стався близько опівночі. Внаслідок удару БПЛА "Шахед" повністю згоріли два автомобіля, ще два пошкоджені вибуховою хвилею, пошкоджені житлові будинки та гаражі.