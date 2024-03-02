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У Великому Бурлуці через атаку "Шахеда" під завалами загинув 76-річний чоловік

Олена ІвашківСубота, 2 березня 2024, 02:13
У Великому Бурлуці через атаку Шахеда під завалами загинув 76-річний чоловік
Наслідки атаки "Шахедів" на Харківщині, фото: Поліція Харківської області

В селищі Великий Бурлук на Харківщині у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік.

Джерело: Поліція Харківської області у Telegram

Деталі: За інформацією правоохоронців, близько 00:10 сталося влучання БПЛА "Шахед" з боку військ країни-агресора в приватне домоволодіння в селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся. 

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З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйновано. 

З сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку.

Поліція Харківської області
Поліція Харківської області

На місці події працюють всі профільні служби. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази. 

ВІДЕО ДНЯ

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо: 

  • Обстріл Харкова стався близько опівночі. Внаслідок удару БПЛА "Шахед" повністю згоріли два автомобіля, ще два пошкоджені вибуховою хвилею, пошкоджені житлові будинки та гаражі. 

Теми: ХарківХарківська областьвійнаШахед
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