У Великому Бурлуці через атаку "Шахеда" під завалами загинув 76-річний чоловік

В селищі Великий Бурлук на Харківщині у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік.

Джерело: Поліція Харківської області у Telegram

Деталі: За інформацією правоохоронців, близько 00:10 сталося влучання БПЛА "Шахед" з боку військ країни-агресора в приватне домоволодіння в селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся.

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З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйновано.

З сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку.

Поліція Харківської області

На місці події працюють всі профільні служби. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази.

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Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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