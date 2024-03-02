Нічна атака "Шахедів" на Одесу: обвалилася частина багатоповерхівки

фото з місця обвалу будинку в Одесі, фото: Суспільне. Одеса

У ніч на суботу через атаку ворожих "Шахедів" в Одесі обвалилася частина багатоповерхівки: загинуло двоє людей, семеро отримали поранення. Під завалами ще можуть бути люди, семеро мешканців будинку не виходять на зв'язок.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram

Пряма мова Труханова: "Чергова терористична атака на мирно спляче місто. Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів".

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Фото: Суспільне. Одеса

Деталі: Також пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.

Фото: Суспільне. Одеса

За словами мера міста, загиблий цієї ночі - молода людина. Постраждалим надається медична допомога.

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Фото: Суспільне. Одеса

У ніч на суботу через атаку ворожих "Шахедів" в Одесі були пошкоджені багатоповерхівки. Частина одного з будинків обвалилася. pic.twitter.com/yW0kOLga8i — up (@up_pravda) March 2, 2024

Доповнено о 5.15: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що один підʼїзд зруйнований вщент.

Станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, її стан середнього ступеня важкості, вона в лікарні.

Ще троє людей з численними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє - в стані середньої важкості.

Трьом людям, серед них трирічна дитина, медична допомога була надана на місці.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди.

Доповнено о 7.08: За інформацією МВС, кількість загиблих в Одесі цієї ночі зросла до двох, їхні тіла дістали з-під завалів рятувальники ДСНС.

Рятувальна операція триває безперервно, адже під завалами можуть бути люди.

Наразі є дані, що на зв'язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки.

До пошуків залучені кінологи. Психологи поліції та ДСНС, які на місці надають психологічну допомогу, по неї звернулись вже понад півсотні людей.

Також оперативно розгорнуто пункти обігріву, адже внаслідок обстрілу без теплопостачання залишились десяток багатоквартирних будинків.

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