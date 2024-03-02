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Росіяни втратили ще один літак та майже тисячу вояків

Роман ПетренкоСубота, 2 березня 2024, 08:33
Росіяни втратили ще один літак та майже тисячу вояків
український воїн, фото: генштаб

Російські окупанти у перший день весни втратили ще один свій літак, 960 осіб та 5 засобів ППО.

Джерело: Генштаб

Деталі: За даними Повітряних сил, літак збили у п’ятницю близько 9:00 на Східному напрямку. Су-34 намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 415640 (+960) осіб,
  • танків ‒ 6624 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12611 (+29) од,
  • артилерійських систем – 10153 (+47) од,
  • РСЗВ – 1003 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 696 (+5) од,
  • літаків – 346 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 1915 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1617 (+6)

Дані уточнюються.

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Теми: втрати у війні
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