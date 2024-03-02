Сирський незадоволений командирами деяких бригад та заявив про кадрові зміни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про кадрові зміни серед командирів бригад, дії яких несуть загрозу життю та здоровʼю підлеглих.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Продовжую працювати на Східному фронті. Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні.

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Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих.

Безумовно, велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження.

Тому, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги.

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За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення з забезпечення резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення".

Деталі: Сирський також відзначив дії військовослужбовців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, а також стійкість та мужність бійців 25 опдбр та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 одшбр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки.

Головнокомандувач також заявив про позитив після заміни однієї з бригад на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності.

Ймовірно, йдеться про 110 окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку.